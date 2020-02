Coronavirus: Di Maio ringrazia Protezione civile per sforzi di questi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ringraziato in un messaggio sul suo profilo Twitter il personale del Dipartimento della protezione civile e tutti i suoi volontari per gli sforzi di questi giorni volti a tutelare il paese dall’epidemia da coronavirus. In un precedente messaggio diffuso sui social network Di Maio ha sottolineato che il governo italiano continua a lavorare per garantire ai connazionali che si trovano in Cina di rientrare in Italia, nel quadro della recente diffusione dell'epidemia di coronavirus, scoppiata nella città cinese di Wuhan e che ha provocato finora 722 morti e circa 34.500 contagi. Il ministro ha annunciato inoltre l'arrivo domani di nove cittadini italiani da Wuhan. "Lavoriamo senza sosta per permettere ai nostri connazionali che si trovano in Cina di rientrare in Italia, dove saranno sottoposti a un preciso protocollo sanitario stabilito dalle autorità nazionali. Domani mattina a Pratica di Mare arriveranno infatti altri 9 italiani, tra cui un minore. L’Unità di Crisi della Farnesina è al lavoro 24 ore su 24", ha sottolineato Di Maio. "Stiamo facendo tutto il possibile per supportare i nostri cittadini e, al contempo, tutelare il nostro Paese dall’epidemia", prosegue Di Maio, per il quale "questo non è e non deve essere il momento delle polemiche o delle strumentalizzazioni. È doveroso agire in maniera compatta, con serietà e professionalità, pensando solo ed esclusivamente al bene dei nostri cittadini".(Res)