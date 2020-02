Azerbaigian-Italia: consigliere Movsumov, possiamo cooperare grazie a “investimenti boomerang”

- L’Italia e l’Azerbaigian possono collaborare attraverso degli “investimenti boomerang”. Così il consigliere presidenziale azerbaigiano, Shahmar Movsumov, ha definito una potenziale nuova forma di cooperazione bilaterale. Movsumov ha parlato nel corso di un incontro con la stampa italiana a Baku e ha spiegato il concetto di investimenti boomerang: “Sostanzialmente si tratta di una cooperazione win-win. L’Azerbaigian investe in un’attività o in un’impresa che poi sfrutterà questi fondi per svolgere attività di business nel nostro paese”, ha spiegato Movsumov. “Si tratta di una forma di collaborazione vincente per entrambe le parti”, ha aggiunto il consigliere presidenziale. In merito ai rapporti con l’Italia, Movsumov ha parlato anche dell’interscambio, specificando che stando agli ultimi dati disponibili si è attestato a circa 6 miliardi di dollari. “Di questa quota l’Azerbaigian ha venduto beni per 5,6 miliardi di dollari, di cui gran parte sono idrocarburi, e ha acquistato solo 400 milioni di dollari”, ha spiegato il consigliere, sottolineando che il business forum che si terrà il 21 febbraio alla Farnesina, in occasione della visita di Stato in Italia del presidente Ilham Aliyev, sarà un’ottima opportunità per individuare degli spunti per equilibrare l’interscambio.(Les)