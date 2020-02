Turismo: domani al via Bit, Comune Milano presente con stand improntato su tema sostenibilità e riuso (2)

- Lo stand del Comune, improntato al tema della sostenibilità e del riuso, sarà caratterizzato da una riproduzione in cartonato di un tram ATM che riprende i colori e le linee delle mitiche Carrelli, le vetture presenti con 125 esemplari che ancora oggi circolano per le strade di Milano. All'interno di uno dei simboli nel mondo della città meneghina sarà proiettato un video istituzionale con immagini di Milano e il cortometraggio "I Supereroi del Servizio", fatto realizzare da ATM dai ragazzi del CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) in occasione della presentazione della guida "Attraversare tutta Milano", un libro che mette in risalto il rapporto tra la città, i suoi luoghi e i mezzi pubblici. (Com)