Cuneo: Giornata del ricordo, ad Alba una mostra nella chiesa di San Giuseppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, sabato 8 febbraio, alle ore 16.15, Alba (Cuneo) celebra la “Giornata del Ricordo” nel giardino di corso Matteotti, dove ci sarà la deposizione di una corona di alloro sulla targa dedicata alle vittime delle foibe. Al termine, verso le ore 17.00, nella Chiesa di San Giuseppe si terrà l’inaugurazione della mostra in ricordo degli esuli Giuliano Dalmati “Foibe: una tragedia italiana”. Dopo il saluto delle autorità, interverranno il presidente dell’associazione Padre Giuseppe Girotti Renato Vai ed il presidente del Centro Culturale San Giuseppe Roberto Cerrato. L’evento è organizzato dalla Città di Alba in collaborazione con l’Associazione Beato Giuseppe Girotti ed il Centro Culturale San Giuseppe. Sempre nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Memoria” iniziate il 25 gennaio scorso, è prorogata fino a venerdì 7 febbraio la mostra “Lager: storia delle persecuzioni razziali dal 1938 al 1945”, nella Chiesa di San Giuseppe, per consentire la visita alle scuole albesi. Inoltre, giovedì 13 febbraio, ore 8:30, 307 studenti e 14 docenti dei licei Govone, Cocito, Gallizio e Da Vinci e degli Istituti Piera Cillario Ferrero, Einaudi ed Umberto I di Alba, partiranno per Cracovia e per il campo di concentramento di Auschwitz seguendo un percorso nella memoria. (segue) (Rpi)