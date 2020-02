Africa: presidente egiziano Al Sisi a Addis Abeba per partecipare a vertice Ua

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi è giunto oggi ad Addis Abeba per prendere parte al 33mo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana che prenderà il via domani nella capitale dell’Etiopia. Il tema principale al centro del summit sarà quello della sicurezza, come testimoniato dallo slogan "Silencing Arms in 2020", obiettivo che l'Unione africana si è prefissata sette anni fa. Al vertice saranno presenti tra gli altri 31 capi di Stato oltre al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas e ai primi ministri di Canada e Norvegia, rispettivamente Justin Trudeau e Erna Solberg. Durante l’evento Al Sisi terrà un discorso che riassume i risultati raggiunti dall'Egitto durante la sua presidenza di un anno dell'Ua, compreso l'Accordo di libero scambio continentale in Africa (Afcfta), entrato in vigore il 30 maggio. Al vertice dell’Ua, i capi di Stato e di governo africani discuteranno anche dell'iniziativa "Silencing the Guns" che è stata lanciata dal presidente Al Sisi nel febbraio 2019, con l'obiettivo di porre fine a tutti i conflitti e le contese in Africa entro il 2020. Il vertice affronterà le questioni dei rifugiati e degli sfollati nelle varie crisi da cui è afflitto il continente africano. (segue) (Cae)