Africa: presidente egiziano Al Sisi a Addis Abeba per partecipare a vertice Ua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri durante la riunione del Consiglio direttivo dei ministri degli Esteri dell'Unione africana, che ha preceduto il vertice di domani, il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha fatto appello alla solidarietà fra i paesi africani, in particolare per quanto concerne la crisi nel Sahel, e ha delineato un quadro poco lusinghiero della situazione della sicurezza con le numerose crisi che interessano il continente, in primis quella libica. In questo senso, come già emerso in occasione del recente vertice del Comitato di alto livello dell’Unione africana sulla Libia ospitato lo scorso 30 gennaio a Brazzavile, l'Ua intende giocare un ruolo di maggiore rilievo sul dossier libico e di pesare di più nella risoluzione del conflitto, nell’ottica della promozione di un “dialogo africano”. Al termine della riunione di Brazzaville il Comitato - composto da 11 membri - ha concordato di istituire una Commissione preparatoria per il Forum inter-libico dell'Unione africana, che sarà aperta a tutte le parti in conflitto libiche, compresi i leader tribali, le donne, i giovani ed altri attori politici e sociali libici. Il Comitato, si legge nella nota, ha inoltre "condannato le continue interferenze esterne in Libia, nonostante gli impegni assunti a Berlino", e ha insistito affinché "tutte le parti si conformino rigorosamente" all'embargo sulle armi imposto in Libia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, invitando quest'ultimo ad applicare sanzioni contro i trasgressori. (segue) (Cae)