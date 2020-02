Droga Roma: due pusher arrestati a Tor bella Monaca durante controlli

- Due spacciatori sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca durante controlli antidroga. Il primo a finire in manette è stato un 43 enne con precedenti in via San Biagio Platani. I militari lo hanno arrestato mentre cedeva dello stupefacente ad alcuni giovani acquirenti, che sono riusciti a fuggire. A seguito della perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato e sequestrato nelle tasche dell'uomo, 13 dosi di cocaina e la somma contante di 335 euro, guadagnata nella cessione delle dosi. In largo Ferruccio Mengaroni hanno bloccato un romano di 30 anni. Sottoposto al controllo l'uomo è stato trovato in possesso di 21 dosi di hashish, del peso di circa 41 grammi. I pusher sono stati portati in caserma e successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. (Rer)