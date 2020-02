Credito: Visco su Popolare Bari, insinuazione accondiscendenza Bankitalia infondata e offensiva

- “Ipotizzare un conflitto di interessi tra l’operazione di banca centrale”, ovvero la concessione di credito a Tercas nell'ambito di un'operazione di emergency liquidity assistance, “e una funzione di vigilanza prudenziale” vale a dire il via libera all'acquisizione di Tercas da parte della Popolare di Bari, “misure che in entrambi i casi attuano doveri e compiti istituzionali, strettamente regolati dal quadro normativo europeo e nazionale, utilizzando categorie e concetti propri delle operazioni bancarie di natura commerciale appare francamente di difficile, anzi per me impossibile, comprensione”. Lo ha dichiarato il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un passaggio a braccio del suo intervento al 26esimo congresso di Assiom-Forex a Brescia su alcune ricostruzioni stampa legate alle vicende dell’istituto bancario pugliese. “Quanto all’estrema accondiscendenza dei vertici” di Bankitalia nei confronti della Popolari di Bari “considero una tale insinuazione non solo del tutto priva di fondamento ma altamente offensiva”. (Rem)