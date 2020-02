Giustizia: Magistratura Indipendente lancia il suo manifesto programmatico

- Al termine della due giorni congressuale tenutasi a Roma presso l'hotel Parco dei Principi, la componente di Magistratura Indipendente ha lanciato il proprio manifesto programmatico in otto punti, dal titolo "La giustizia per i cittadini. Interpretare non creare. Formazione nella libertà. Efficienza e qualità. Comunicazione e trasparenza", così declinati: "1. La prima garanzia che il giudice deve offrire è quella del rispetto della legge, cui spetta il compito di realizzare le scelte valoriali sottese alla regolamentazione dei rapporti giuridici. 2. Il vincolo della legge è alla base dei principi di indipendenza e terzietà del giudice e ne fonda la legittimazione in un sistema democratico. Il giudice non può pretendere di essere lui stesso fonte del diritto, anche se in nome della tutela dei diritti. 3. Non si vuole tornare al giudice 'bocca della legge' e al giudizio come 'sillogismo perfetto', né si dimentica che la posizione culturale e la stessa sensibilità umana del giudice hanno spesso un ruolo nell'esercizio della giurisdizione. Di questa dimensione valoriale e soggettiva dell'interpretazione è necessario che il giudice abbia piena consapevolezza per poterla esplicitare, controllare, vagliare criticamente e indicare nella motivazione al fine di riaffermare il valore del vincolo della legge, con piena consapevolezza dei diversi aspetti coinvolti. 4. Questa concezione e questa pratica della giurisdizione richiedono un magistrato di elevata professionalità. La formazione è dunque uno dei più importanti elementi di garanzia dell’indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario. Ne fonda la vera legittimazione sociale". (segue) (Ren)