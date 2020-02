Giustizia: Magistratura Indipendente lancia il suo manifesto programmatico (2)

- "5. La formazione deve essere un luogo di libertà - prosegue il manifesto di Magistratura Indipendente - basata sul confronto non ideologico ma libero, costruttivo e al tempo stesso rigoroso, per consentire ai magistrati la maturazione di una coscienza critica individuale. 6. La legittimazione sociale della giurisdizione passa però anche attraverso una corretta ed efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. Ciò garantisce una risposta di qualità alla domanda di giustizia, che sia anche tempestiva e adeguata ai bisogni della società. Occorre raccogliere la sfida dell'efficienza, farsi carico dei tempi del processo nell'interesse esclusivo dei cittadini. 7. Condizione imprescindibile dell’efficienza è la tutela del benessere organizzativo dei magistrati: solo un ambiente sereno e positivo consente di elevare la professionalità e la qualità del lavoro, inteso non solo in termini di produttività. 8. Un giudice professionale, attento alla corretta applicazione della legge e all'efficienza del servizio giustizia, è in grado di dialogare con la società e di mettere i cittadini in condizione di comprendere le sue decisioni". (Ren)