roma: inseguito da commessa derubata in via del Tritone, 43enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha approfittato della calca di avventori all’interno di in negozio di abbigliamento di via del Tritone e si è diretto dietro la cassa dove ha rubato tutto il contenuto e si è dato alla fuga. Così pensava di farla franca, un 43enne originario dell’Eritrea. Sfortunatamente per lui la scena è stata notata da un’addetta alle vendite che, senza esitare un attimo, l’ha inseguito all’esterno del negozio e lo ha fatto arrestare dai Carabinieri. La donna durante l’inseguimento ha urlato più volte aiuto, attirando l’attenzione di una pattuglia del Comando carabinieri Roma piazza Venezia in transito che, in pochi istanti, ha individuato il ladro e lo ha bloccato. L’uomo perquisito è stato trovato con indosso il bottino, 410 euro in contanti, restituendolo alla direttrice del negozio. Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Rer)