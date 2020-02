Coronavirus: fonti Farnesina, previsto per domani rientro 9 italiani da Wuhan

- È previsto per domani il rientro dei 9 cittadini italiani dalla città cinese di Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il rientro dovrebbe effettuato con un volo dell'aeronautica britannica e successivamente gli italiani dovrebbero essere trasportati in Italia da un volo organizzato dall'unità di crisi della Farnesina. Questa mattina, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che si terrà il prossimo giovedì 13 febbraio la riunione dei ministri della Salute dell’Unione europea per fare un punto sulla situazione della diffusione del coronavirus. “Giovedì ci sarà a Bruxelles la riunione dei ministri della Salute dell’Unione Europea che ho richiesto con forza nei giorni precedenti”, ha sottolineato Speranza sul suo profilo Twitter. (segue) (Res)