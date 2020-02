Coronavirus: Spallanzani, situazione stazionaria per i tre pazienti positivi al virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono invariate le condizioni delle tre persone ricoverate presso lo spallanzani di Roma risultate positive al nuovo coronavirus. Alla coppia di cinesi e al ricercatore italiano continuana il trattamento antivirale. "I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, - si legge nella nota della Spallanzani - sono tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche permangono stabili, con parametri emodinamici invariati". Prosegue il trattamento antivirale "con il farmaco remdesivir - continua la nota -. La prognosi è tuttora riservata. Il cittadino italiano di sesso maschile trasferito 2 giorni fa dalla struttura dedicata della Città militare della Cecchignola, - si legge anche nel bollettino dello Spallanzani - con infezione confermata da nuovo coronavirus, è in buone condizioni generali con quadro clinico invariato; persiste lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione. Il paziente ha iniziato terapia antivirale. Il giovane è assolutamente sereno - rassicurano i medici dello Spallanzani - mantiene costanti contatti con la sua famiglia e con gli amici e continua il suo lavoro di recercatore". (segue) (Rer)