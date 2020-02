Coronavirus: Spallanzani, situazione stazionaria per i tre pazienti positivi al virus (2)

- Sono stati valutati, ad oggi, presso lo Spallanzani di Roma 48 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. "Di questi - si legge nel bollettino dello stesso Spallanzani - 34 risultati negativi al test sono stati dimessi. Quattordici pazienti sono tutt’ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 9 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato, 2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici. Continua la quarantena - conclude la nota dello Spallanzani - per le 20 persone che sono state contatti dei due coniugi cinesi attualmente ricoverati nella nostra terapia intensiva". (Rer)