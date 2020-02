Coronavirus: Visco, effetto su economia temporaneo e contenuto, ma non si può escludere impatto più significativo

- L’effetto del coronavirus sull’economia europea e quella italiana “potrebbe essere temporaneo e contenuto in pochi decimi di punto percentuale di minore crescita della domanda aggregata” ma “non si può pero escludere un impatto più significativo”. Lo ha dichiarato il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante il suo intervento al 26esimo congresso di Assiom-Forex a Brescia. “Ai fattori di rischio” come le “dispute commerciali internazionali”, le “tensioni geopolitiche” e “i termini dei futuri rapporti economici tra l’Unione europea e il Regno Unito” dopo la Brexit “si sono ora aggiunte - ha osservato Visco - le possibili ricadute della diffusione del nuovo coronavirus. Ora l’effetto sull’economia italiana delle misure adottate in tutto il mondo per far fronte e contenere il contagio non potrà che essere negativo. Ne stiamo valutando le possibili entità ed è difficile da quantificare, così come è difficile stimare la durata di questi effetti”. (Rem)