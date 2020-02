Milano: Sala, un tavolo per il quartiere Sarpi e più controlli dell’Annonaria

- Un tavolo per risolvere i problemi del quartiere che ruota intorno a via Paolo Sarpi, da quelli di viabilità, fino alla pulizia delle strade, alla raccolta dei rifiuti e al rumore connesso alla movida notturna. A proporlo è stato il sindaco Giuseppe Sala, durante la colazione con gli abitanti del quartiere al Centro culturale cinese. “Tra via Leardi e via Bramante ci sono un mare di problemi da risolvere. Propongo un tavolo ad hoc rapido sui problemi del quartiere e nomino l’assessore Marco Granelli (Mobilità e Lavori pubblici) responsabile”, ha detto Sala dopo aver ascoltato le lamentele dei cittadini, legate alle attività dei ristoranti e del commercio all’ingrosso. “I problemi del quartiere sono quelli relativi alla cura. Qui il commercio è importante e porta poi problematiche relative alla pulizia, in termini di inquinamento acustico e movida. Obiettivamente sono dei problemi, ma sono problemi risolvibili, che prendono spunto anche da quello che è successo in questo quartiere, che 15 anni fa non era appetibile per cercarci una casa e oggi lo è diventato eccome”, ha spiegato a margine della colazione il sindaco. (segue) (Rem)