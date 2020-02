Milano: Sala, un tavolo per il quartiere Sarpi e più controlli dell’Annonaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiedo all’assessore Granelli, siccome parte dei problemi si riflettono sul suo assessorato, di coordinare un tavolo, a cui parteciperanno anche altri. Faccio un piccolo esempio: è stato sottolineato che l’apertura del Museo del Compasso d’oro aprirà delle opportunità, che i giovani designer cercheranno spazi qui intorno, possiamo fare qualcosa per favorire il tutto e l’assessore Cristina Tajani (Commercio e attività produttive) interverrà”, ha poi aggiunto Sala, promettendo anche più controlli dell’unità Annonaria della Polizia Locale negli esercizi commerciali. “È necessario che l’Annonaria e anche Amsa su questo facciano più controlli prima che la situazione degeneri”, ha replicato il sindaco a una cittadina che lamentava di trovare i rifiuti dei ristoranti abbandonati per strada prima dell’orario del ritiro. “Servono più controlli da parte dell’Annonaria. Bene che ci siano i ristoranti, ma a volte viene segnalato che vengono messi fuori i rifiuti prima degli orari, già la sera, mentre i nostri portinai si alzano la mattina presto per metterli fuori. Queste sono regole che vanno rispettate, dalle canne fumarie, ai rumori: problemi risolvibili, in cui tutti devono fare la loro parte”, ha aggiunto Sala a margine dell’incontro. (Rem)