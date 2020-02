Hong Kong: coronavirus, al via oggi periodo di quarantena per viaggiatori provenienti da Cina continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione amministrativa speciale di Hong Kong applica da oggi una quarantena obbligatoria di due settimane a chiunque arrivi in città o nel suo territorio dalla Cina continentale, come misura di emergenza contro la diffusione del coronavirus. Ad annunciare il dispositivo è stata mercoledì scorso il capo esecutivo della Regione, Carrie Lam, precisando che tutti i visitatori provenienti dalla Cina continentale e diretti a Hong Kong saranno messi in quarantena per 14 giorni. Lam ha spiegato che le misure mirano a frenare il flusso transfrontaliero delle persone per impedire la diffusione del'epidemia, scoppiata a Wuhan, capitale della provincia cinese centrale di Hubei. Lam ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa che il governo di Hong Kong stanzierà anche 1,29 miliardi di dollari per combattere la diffusione del coronavirus e che è anche prevista la chiusura di due terminal crociere. (segue) (Res)