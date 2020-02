Fitch: Brunetta (FI), un ultimatum, governo attivi politiche pro crescita o sarà downgrade

- Il giudizio di Fitch sul rating sovrano italiano (BBB, con outlook negativo) prescinde dalle mere questioni politiche, dal momento che quello che una agenzia di rating deve valutare è semplicemente la sostenibilità del debito pubblico di un paese, che è funzione dei dati macroeconomici e degli indirizzi di politica economica seguiti. Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Su questo punto, l'agenzia americana è stata molto chiara. Sul giudizio, infatti, ha pesato il livello estremamente alto del debito pubblico, il bassissimo andamento della crescita del Pil, l'incertezza della politica economica e i rischi associati alle proiezioni sul debito. Anche il debito netto esterno relativamente alto e la qualità degli attivi bancari, in miglioramento ma ancora debole, pesano sul rating". (segue) (Com)