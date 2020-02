Fitch: Brunetta (FI), un ultimatum, governo attivi politiche pro crescita o sarà downgrade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio di Fitch racchiude, quindi, un vero e proprio ultimatum al governo Conte. "Se le fallimentari politiche economiche assistenzialiste finora sostenute anche dall'attuale maggioranza non saranno presto sostituite da misure più favorevoli alla crescita e utili a diminuire il debito pubblico, a partire dal taglio delle tasse accompagnato da un forte ridimensionamento della spesa pubblica, il downgrade, prima o poi, e probabilmente più prima che poi, sarà fatto. Con un Pil che non crescerà di nuovo nel 2020 e un deficit che salirà a quasi il 3,0 per cento in assenza di correttivi immediati, non c'è tempo da perdere", conclude Brunetta. (Com)