Consumi: Coldiretti, con caldo record è boom del gelato d'inverno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato è un aumento dei consumi che hanno superato nel 2019 i 6 chili a testa in Italia secondo le stime della Coldiretti. Ad essere preferito è di gran lunga il gelato artigianale nei gusti storici anche se cresce la tendenza nelle diverse gelaterie ad offrire "specialità della casa" che incontrano le attese dei diverse target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico o vegano. Nelle circa 39mila le gelaterie in Italia che - continua la Coldiretti - si stima un rilevante impatto sull'indotto con l'utilizzo di 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre materie prime. Va per questo sottolineata nella preparazione del vero gelato l'importanza della qualità del latte e della frutta. (segue) (Com)