Vaticano-Ucraina: Zelensky, papa Francesco sta facendo tutto il possibile per la pace

- Papa Francesco sta facendo tutto il possibile per assicurare la cessazione dei conflitti nel mondo, compreso quello nel Donbass. Lo scrive sui suoi canali social, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine dell’udienza di questa mattina con il pontefice al Palazzo apostolico. “Il pontefice fa tutto il possibile per raggiungere la pace e l’armonia nel mondo intero. Due mesi dopo la riunione nel formato Normandia a Parigi io avevo chiesto aiuto per liberare gli ucraini imprigionati nel Donbass, Crimea e in Russia. Ispirato dal nostro colloquio sulla pace in Ucraina”, ha scritto Zelensky.(Res)