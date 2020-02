Milano: a fuoco deposito auto in via Chiasserini, area posta sotto sequestro

- Un incendio è divampato venerdì sera in un deposito auto in via Chiasserini, a circa 150-200 metri dal capannone, gestito illegalmente dalla Ipb Italia, che il 14 ottobre 2018 fu teatro di un maxi rogo. Intorno alle 20.45 ai vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate che segnalavano fiamme vive e un denso fumo nero provenire da un’area di circa 100 metri quadrati adibita a sfasciacarrozze. Il fuoco ha distrutto alcune carcasse di auto e un furgoncino prima di essere spento. Le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, sono terminate alle 23. Secondo quanto appreso l’area è stata posta sotto sequestro dalla polizia locale, che ha già avviato le indagini per accertare di chi è la proprietà della struttura e se fosse in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie. (Rem)