Sanremo: Vitali (Cambiamo!), eliminare Lauro dal Festival

- Il prestigioso palcoscenico di Sanremo deve essere riservato ad artisti che siano innanzitutto cittadini esemplari e non a scappati di casa in cerca di visibilità in sfregio ai più elementari obblighi civici. "Il cantante Lauro, per la sua performance sui Carabinieri ha dimostrato di non esserne degno e va, pertanto, eliminato con disonore. La televisione pubblica deve essere custode delle regole e non mezzo per incitare a violarle o umiliarle". E' quanto afferma il senatore di Cambiamo!, Luigi Vitali. "Per il resto, il suo gesto si commenta da solo e provo vergogna per lui. Esprimo solidarietà, gratitudine ed ammirazione per l'Arma dei Carabinieri e per tutte le forze dell'ordine", conclude il senatore Vitali. (Com)