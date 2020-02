Torino: controlli dei carabinieri a Sestriere e Sauze d'Oulx, fermati 5 automobilisti ubriachi

- Controlli dei carabinieri, la notte scorsa, nelle zone di alta montagna ad alto impatto turistico del Piemonte, con diversi posti di controllo tra Sauze d’Oulx e Sestriere, in particolare a ridosso di pub e discoteche frequentate da giovani. Il servizio ha permesso di denunciare 5 persone per essersi messe alla guida con tasso alcolemico oltre il limite consentito. I carabinieri hanno permesso inoltre a diversi giovani di effettuare il pre-test prima di mettersi in macchina per essere coscienti dell’effettivo tasso alcolemico nel sangue.(Rpi)