Bankitalia: Visco, per crescita servono politiche economiche e riforme

- Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha aperto oggi a Brescia il 26mo Congresso Assiom Forex notando che la stima preliminare dell’Istat indica una flessione del Pil dello 0,3 per cento nel quarto trimestre dello scorso anno, presumibilmente anche come riflesso di un’evoluzione particolarmente sfavorevole delle componenti più erratiche della domanda finale. Sul fronte interno i mercati finanziari stanno, per il momento, beneficiando del calo dell’incertezza politica. Ma non si è ancora riusciti a sconfiggere la cronica vulnerabilità legata alle prospettive di medio termine della finanza pubblica e della crescita economica. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria continua a funzionare in modo efficace, sostenendo investimenti e consumi. L’aumento della domanda aggregata, sostenendo le condizioni del mercato del lavoro, non uniformi tra i paesi dell’area, e rafforzando la crescita dei salari, può favorire il rialzo dell’inflazione verso livelli coerenti con l’obiettivo della stabilità dei prezzi. (segue) (Rin)