Bankitalia: Visco, per crescita servono politiche economiche e riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello tradizionale di attività bancaria - ha continuato Visco - ha ormai rendimenti contenuti, per ragioni non solo congiunturali. Ne risentono soprattutto le banche di piccola e media dimensione, che faticano a rafforzare i bilanci per via dell’incidenza dei costi e delle difficoltà di accesso al mercato dei capitali. Le attività finanziarie delle famiglie ammontano a circa 4.400 miliardi, 2 volte e mezzo il Pil, un valore elevato nel confronto con i paesi dell’Europa continentale, pur se inferiore a quello registrato nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Circa un terzo della ricchezza delle famiglie è investito in depositi e circolante, un terzo in strumenti del risparmio gestito, un terzo direttamente in azioni e obbligazioni, pubbliche e private, e in altre attività. La parte di ricchezza affidata dalle famiglie agli investitori istituzionali rimane tuttavia ancora inferiore di dieci punti percentuali alla media dell’area dell’euro e agli Stati Uniti, di trenta punti rispetto al Regno Unito, anche per il ruolo più rilevante della previdenza pubblica nel nostro paese. La maggior parte delle componenti del sistema finanziario non bancario è sottoposta alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia. (segue) (Rin)