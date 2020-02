Bankitalia: Visco, per crescita servono politiche economiche e riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vigilanza svolta della Banca d’Italia, che si avvale del contributo delle Filiali, da un lato promuove il rafforzamento degli assetti organizzativi e di governo societario e dei sistemi di controllo del rischio degli intermediari, dall’altro gestisce i casi di difficoltà richiedendo interventi di riassetto finanziario, patrimoniale, strategico e organizzativo. Nei casi più gravi ricorriamo a misure sanzionatorie e restrittive, fino all’adozione di provvedimenti straordinari; nella gestione delle crisi l’obiettivo è di evitare che l’uscita dal mercato degli operatori avvenga in modo disordinato e con gravi ripercussioni per investitori e controparti. Non controlliamo, e non possiamo controllare - ha detto poi Visco - coloro che offrono servizi finanziari abusivamente, senza chiedere autorizzazioni e sfuggendo alle regole. Rammento tuttavia che in una apposita sezione del nostro sito internet sono pubblicati sia gli elenchi degli intermediari autorizzati, sia le liste di quelli cancellati o colpevoli di attività abusive. È continuo il confronto con le autorità e le istituzioni impegnate nell’azione di contrasto dell’abusivismo e della diffusione di strumenti finanziari congegnati al solo scopo di eludere i vincoli regolamentari anche approfittando delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. (segue) (Rin)