Bankitalia: Visco, per crescita servono politiche economiche e riforme (4)

- In un paese come il nostro, caratterizzato da procedure di recupero dei crediti particolarmente lunghe, ha spiegato Visco, le nuove prassi europee in materia di prestiti deteriorati hanno stimolato lo sviluppo di un’industria non bancaria per la loro gestione. È essenziale che quest’ultima sia efficiente, a beneficio di coloro che vi investono e delle banche. Anche se la quasi totalità degli intermediari offre prodotti e servizi di base attraverso i canali digitali, si può fare certamente di più sul fronte dell’adozione delle nuove tecnologie. Le opportunità che la rivoluzione digitale mette a disposizione dell’industria finanziaria vanno tanto nella direzione di contenere l’incidenza dei costi. Con riferimento infine all’impatto dei cambiamenti climatici si sta intensificando la riflessione su come adeguare le prassi di controllo e gestione dei rischi all’esposizione degli attivi a fenomeni naturali estremi, anche su orizzonti temporali più lunghi di quelli attuali. L’azione di vigilanza, anche sulle banche di piccola dimensione, è intensa. È condotta nell’ambito dei poteri assegnati all’autorità di controllo e nel pieno rispetto della natura di impresa dell’attività bancaria, oltre che delle disposizioni di legge, senza volontà dirigistiche né connivenze. Tiene conto, quanto più possibile, del contesto economico e di mercato in cui gli intermediari operano, nonché delle difficoltà sia nei processi di ristrutturazione e risanamento delle banche, sia nella gestione delle crisi, con l’entrata in vigore della nuova cornice regolamentare europea, in assenza di investitori interessati ad acquisire il compendio aziendale l’unica strada praticabile in caso di crisi è quella della liquidazione “atomistica”, con distruzione di valore e rischi di contagio. (segue) (Rin)