Bankitalia: Visco, per crescita servono politiche economiche e riforme (5)

- Gli interventi di successo non finiscono sui giornali - ha detto Visco - anche se sono la maggioranza, ma non possono essere la totalità. L’esperienza mostra che nella maggior parte dei casi l’amministrazione straordinaria è uno strumento efficace, in grado di favorire il rilancio dell’intermediario o di evitare soluzioni traumatiche delle crisi. Dal 2007 sono stati sottoposti ad amministrazione straordinaria circa 80 intermediari, oltre la metà dei quali è stata successivamente restituita alla normale operatività. Anche gli interventi preventivi dei fondi di garanzia volti a evitare l’insorgere di crisi hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, un importante strumento di tutela della stabilità. Abbiamo in più occasioni sottolineato come sia necessario dotare il regime europeo di gestione delle crisi bancarie di procedure che consentano di accompagnare in modo ordinato l’uscita dal mercato degli intermediari per cui non si ravvisi un interesse pubblico all’attivazione della risoluzione. Il riferimento, in particolare, è alla liquidazione ordinata adottata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) statunitense, che dal 2008 ha gestito la crisi di oltre 500 intermediari evitando rischi per la stabilità complessiva del sistema. (segue) (Rin)