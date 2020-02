Bankitalia: Visco, per crescita servono politiche economiche e riforme (6)

- Secondo Visco va superata la visione antitetica degli obiettivi della vigilanza di stabilità e di quella di tutela: la qualità dei servizi offerti e le buone relazioni con la clientela costituiscono infatti un fattore qualificante per rafforzare la fiducia negli intermediari e, per questa via, la competitività, la redditività e la solidità degli stessi. È una chiara lezione che abbiamo tratto dall’esperienza di questi ultimi, difficili anni. Le sfide sulle quali mi sono soffermato e gli impegni che ne derivano riguardano tutti. Le autorità di controllo devono favorire e accompagnare l’adattamento del sistema finanziario al nuovo contesto economico e regolamentare, ai cambiamenti tecnologici e climatici. In Europa va completata l’Unione bancaria, prevedendo innanzitutto strumenti adeguati per la gestione ordinata delle crisi di tutti gli intermediari; va anche definito un percorso per l’introduzione di un sistema genuinamente comune di assicurazione dei depositi; vanno evitate iniziative che possano risultare procicliche o mettere a rischio la stabilità finanziaria. (segue) (Rin)