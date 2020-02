Difesa: leader iraniano Khamenei, Iran dispone di una potente aviazione nonostante pressioni Usa

- L'Iran possiede una “forza aerea molto forte” nonostante le limitazioni imposte al paese dagli Stati Uniti dalla rivoluzione islamica del 1979. Lo ha dichiarato oggi la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, durante una riunione dei comandanti e del personale dell’aeronautica militare. “Dalla rivoluzione del 1979 l’obiettivo degli Stati Uniti è stato quello di impedirci di avere una forza aerea forte . Ma guardateci ora. Siamo riusciti a costruire aerei interamente prodotti in Iran. Abbiamo trasformato le pressioni degli Stati Uniti in una opportunità”, ha dichiarato Khamenei, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Irna”. Prima del 1979, l'aviazione iraniana si basava prevalentemente su velivoli di produzione statunitense. Gli aerei F-4D/E Phantom II, F-5A/B e F-14A Tomcat costituivano la spina dorsale della potenza aerea dell'Iran durante il governo dello Shah Mohammad Reza Pahlavi. Questo arsenale, tuttavia, durante gli anni ha iniziato ad assistere ad un progressivo deterioramento a causa della logorante guerra contro l’Iraq, durata ben 8 anni, e alle sanzioni degli Stati Uniti che hanno impedito a Teheran di ottenere pezzi di ricambio e aggiornamenti. Teheran, negli anni '80, ha cercato di procurarsi le prime varianti di armamenti sovietici, come i caccia Su-24, Su-25 e Mig-29, così come il caccia di fabbricazione cinese J-7. I nuovi velivoli non reggono il confronto con gli assetti da guerra dei paesi rivali del Golfo (F-15, F-16, Mirage 2000, Eurofighter Typhoons) e soprattutto con lo Stato di Israele, che oggi dispone anche del caccia di ultima generazione F-35. (segue) (Res)