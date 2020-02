Difesa: leader iraniano Khamenei, Iran dispone di una potente aviazione nonostante pressioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha un vasto territorio con estese aree montuose che ostacolano la copertura radar, situazione che si combina all’obsolescenza di gran parte dei suoi velivoli. Per ovviare a tali carenze, Teheran ha investito in difese aeree terrestri supportate da reti C4ISR. Teheran ha inoltre acquistato il sistema di difesa aerea russo a corto-medio raggio TOR e l’S-300 PMU-2 (missile terra-aria) per rafforzare la capacità di intercettazione stratificata. Tuttavia, l’abbattimento da parte di un missile del sistema Tor del velivolo 752 della Ukraine International Airlines avvenuto lo scorso 8 gennaio poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran ha rivelato gravi lacune nell'addestramento, nella prontezza al combattimento, nella rete di comando e controllo e nella disciplina generale delle forze di difesa aerea. La vera forza militare dell'Iran è incentrata pertanto sulle capacità di guerra asimmetrica, sviluppate per compensare le carenze convenzionali. Le risorse asimmetriche di Teheran includono missili balistici e da crociera, piattaforme navali veloci e flessibili per condurre una guerra di attrito nelle acque del Golfo Persico e nel Mar Rosso. L'Iran mantiene un vasto inventario di missili balistici a propellente liquido e solido di corta gittata (fino a 1.000 chilometri) e media (tra 1.000 e 3.000 chilometri). Il suo programma di vettori di lancio spaziali sta però consentendo all’Iran di sviluppare il necessario know-how per la produzione di missili balistici a portata intercontinentale con una gittata di 5.500 chilometri e oltre. (Res)