Calcio: Inter-Napoli di Coppa Italia, trasferta vietata ai residenti in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente biglietti per assistere a Inter-Napoli, in programma per mercoledì 12 febbraio a San Siro, per i residenti nella Regione Campania. Lo comunica in una nota la prefettura di Milano che sottolinea che è previsto l'annullamento e rimborso dei tagliandi eventualmente già emessi. "Il provvedimento - si legge - è stato adottato allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva e garantire il regolare svolgimento dell'incontro, prevenendo o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse al citato evento sportivo". Alla partita valida per la semifinale di andata della Coppa Italia potranno andare solo i residenti in Campania possessori della tessera del tifoso rilasciata dalla "Internazionale F.C".(Com)