Roma: Appartamento in fiamme in via Galluzzi, muore donna di 80 anni

Roma, 08 feb 11:13 - (Agenzia Nova) - Una anziana donna è morta questa mattina nell'incendio che si è sviluppato questa mattina alle 9.30 al quinto piano di un un appartamento in via Francesco Maria Galluzzi, all'incrocio con via Giovanni Stanchi a Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Roma. La vittima aveva 80 anni. L'incendio è stato circoscritto al solo appartamento. Sul posto anche la polizia di Stato e gli operatori del 118. (Rer)