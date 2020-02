Pomezia: arrestato 44enne per rapina a supermercato, si cerca in complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due malviventi si sono entrati in un supermercato del centro di Pomezia e, col volto travisato ed impugnando una pistola, hanno minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Arraffati circa 300 euro sono scappati in sella ad uno scooter. Del caso se ne sono occupati fin da subito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pomezia che sono risaliti ad uno dei due rapinatori mentre tentava di rientrare presso la sua abitazione. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto in suo possesso i vestiti utilizzati per commettere la rapina e la somma di denaro che era stata portata via sotto la minaccia dell'arma e che veniva restituita ai legittimi proprietari. Per lui, un 44enne italiano, è scattato l'arresto ed è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre sono in corso le indagini per l’identificazione del complice e per verificare il loro eventuale coinvolgimento in altre rapine. (Rer)