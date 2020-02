Coronavirus: Speranza, riunione ministri Salute Ue il 13 febbraio a Bruxelles (2)

- Intanto è salito a 722 morti e oltre 34.500 contagiati il bilancio del coronavirus in Cina continentale (escluse Hong Kong e Macao). Secondo quanto reso noto dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, nelle ultime 24 ore il virus ha provocato la morte di 86 persone, fra le quali un uomo statunitense di 60 anni, deceduto a Wuhan, centro dell'epidemia. Il bilancio di vittime del coronavirus si avvicina oggi a quello dell'epidemia di Sars, il virus che nel biennio 2002-2003 provocò la morte di 774 persone. Fino ad ora gli studi clinici sul farmaco Remdesivir per i nuovi pazienti con infezione da coronavirus non hanno ancora ottenuto risultati, ha riferito di recente il responsabile dei test Cao Bin, ma le analisi e tentativi di trovare una cura al coronavirus continuano. Secondo un rapporto citato dal quotidiano cinese "Global Times", l'ospedale per l'amicizia Cina-Giappone ha dichiarato che i test dovrebbero essere completati il 27 aprile. L'azienda tecnologica taiwanese Foxconn ha avviato la produzione pilota di mascherine per il viso, con una capacità produttiva che dovrebbe raggiungere i 2 milioni al giorno entro la fine di febbraio. (segue) (Res)