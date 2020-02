Coronavirus: Speranza, riunione ministri Salute Ue il 13 febbraio a Bruxelles (3)

- In questo contesto, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) fa sapere che l'82 per cento dei 17 mila nuovi casi di coronavirus segnalati in Cina dalle autorità di Pechino sono stati considerati "lievi" dalle autorità sanitarie internazionali. Sulla base dei dati forniti dal governo di Pechino, l'Oms segnala che dei nuovi 17 mila casi identificati nel paese asiatico l'82 per cento è stato giudicato di gravità "lieve", il 15 per cento "grave" ed il 3 per cento "critico". Alla valutazione del rischio dei casi segnalati, confermata dall'epidemiologo dell'Oms Maria van Kerkhove, si aggiunge quella dei decessi, che corrisponde finora al 2 per cento del totale. Almeno 34 mila persone sono state infettate a livello globale dal virus, che ha ucciso oltre 700 persone, principalmente in Cina. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha invitato i paesi che non hanno ancora condiviso i dati clinici su casi confermati di virus a farlo "immediatamente". "Abbiamo un nemico comune che è pericoloso e che può causare gravi sconvolgimenti sociali, politici ed economici. Questo è il momento di combatterlo e di farlo insieme", ha detto Tedros, parlando al consiglio esecutivo dell'Oms venerdì scorso. Tedros ha inoltre sottolineato che tra mercoledì e giovedì scorsi il numero di casi segnalati di virus è diminuito. (Res)