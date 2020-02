Pil: Visco, in Italia stagnazione da 2018, crescita ancora molto contenuta in 2020

- In Italia “l’attività economica sta sostanzialmente ristagnando dai primi mesi del 2018, anche a seguito del rallentamento registrato a livello europeo e globale. I segnali provenienti dagli indicatori congiunturali più recenti sono contrastanti”. Lo ha dichiarato il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, in apertura del suo intervento al 26esimo congresso di Assiom-Forex a Brescia. Dalle indagini di Bankitalia presso le imprese emergono “ancora attese di una espansione della domanda” così come “le condizioni dei mercati finanziari e creditizi sono migliorate ed è aumentata la fiducia degli investitori, come testimoniato dagli ingenti acquisti di titoli pubblici da parte di non residenti e dal considerevole calo dei loro rendimenti e dei differenziali di interesse nei confronti dei Bund”. Tuttavia, - osserva Visco - “la stima preliminare dell’Istat indica una flessione” del Pil “dello 0,3 per cento nel quarto trimestre dello scorso anno, presumibilmente anche riflesso di un’evoluzione particolarmente sfavorevole delle componenti più erratiche della domanda finale”. “Le nostre proiezioni pubblicate nell’ultimo Bollettino economico, precedenti alla diffusione di questo dato, prefigurano - afferma il governatore - una crescita ancora molto contenuta quest’anno, dopo la sostanziale invarianza del 2019, ma più elevata nel prossimo biennio. Su questo scenario gravano rilevanti rischi al ribasso”. (Rem)