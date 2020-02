Kosovo: Haradinaj appello a Kurti, "non rinunciare a dazi su importazioni dalla Serbia" (4)

- Anche per l'Unione europea "è importante la ripresa del dialogo fra Pristina e Belgrado", ha ribadito ieri il capo dell'Ufficio dell'Ue nella capitale kosovara Nataliya Apostolova, a margine di una congiunta conferenza stampa con Kurti. Il dialogo fra Kosovo e Serbia è stato interrotto proprio a causa della tariff contro le merci serbe imposta dal precedente governo di Pristina. "A nostro parere, questa tariffa è in violazione alla cooperazione internazionale e agli accordi quali Cefta, di cui il Kosovo è membro. Siamo in attesa delle proposte e delle idee da parte del nuovo governo. Non vogliamo pregiudicare quale sara' la soluzione, vogliamo solo che il dialogo prosegua", ha sottolineato Apostolova. (Kop)