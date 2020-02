I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: Haradinaj appello a Kurti, "non rinunciare a dazi su importazioni dalla Serbia" - L'ex premier del Kosovo, Ramush Haradinaj, preme perché il suo successore Albin Kurti non rinunci alla misura dei dazi del 100 per cento imposti sulle importazioni dalla Serbia. In una lettera aperta rivolta a Kurti, il leader dell'Alleanza per il Futuro del Kosovo (Aak) riconosce "i tanti sacrifici a nome del Kosovo, e a nome di questi sacrifici ti prego di non revocare i dazi. Non devi permettere alla Serbia, lo Stato che ti ha messo in carcere e torturato, di approfittare da un mercato di 400 milioni di euro, che poi vanno per l'acquisto di armi in Russia". Secondo Haradinaj, il neo premier non dovrebbe ritirarsi "solo per ottenere qualche temporaneo ringraziamento dalla comunità internazionale". (segue) (Res)