Kosovo: parlamentare Syla (Aak), “siamo minacciati da tanti nemici” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato dell’Aak, Haradinaj ha puntato a contrastare anche questo fenomeno, caratterizzato da influenze esterne “con l’idea di cambiare la nostra identità per creare un paese islamico”. “I fondi turchi e arabi sono andati tutti per la costruzione delle moschee, non per le scuole”, ha osservato. Il parlamentare ha poi attaccato il presidente Hashim Thaci e il nuovo primo ministro Albin Kurti per aver approfittato di questa situazione per scopi elettorali, “mentre la determinazione dell’Aak nel difendere l’identità nazionale credo sia costata al partito nelle ultime elezioni”. Thaci – ha ricordato – ha fatto una dichiarazione in cui si è detto favorevole a concedere alle donne kosovare il diritto di portare il velo islamico. “Kurti prima del voto di ottobre si è recato in Turchia e ci sono dei sospetti che la campagna elettorale del Movimento Vetevendosje sia stata finanziata dal presidente turco Erdogan”, ha concluso. (Pav)