Kosovo: monastero di Decani, il ruolo della missione Kfor rimane essenziale

- La presenza della Kfor nell’area del monastero di Decani è “più che necessaria” in quanto la situazione è “particolarmente vulnerabile” e la missione Nato agisce come un “fattore deterrente” essenziale. E’questo il quadro tratteggiato da padre Sava Janjic, abate del monastero ortodosso patrimonio dell’Unesco nell’ovest del Kosovo, considerato a livello politico-diplomatico una delle figure più importanti nel rapporto tra serbo kosovari e albanesi. “La sicurezza è sempre a rischio in quest’area, per cui la missione Kfor è sempre necessaria per mantenere l’ordine, per proteggere la popolazione civile e per poi aprire la strada del dialogo”, ha dichiarato padre Sava intervistato da alcuni giornalisti italiani. Secondo l’abate del monastero di Decani, le autorità di Pristina sottovalutano i rischi del radicalismo islamico e di possibili attacchi terroristici, parlando invece di una presunta influenza russa: “Ma io non vedo mai russi e al monastero di Decani, non vengono nemmeno turisti dalla Russia”. (segue) (Pav)