Kosovo: monastero di Decani, il ruolo della missione Kfor rimane essenziale (4)

- A suo modo di vedere, il Kosovo deve fare ancora molti progressi e, pur avendo una buona legislazione ad esempio nel settore giudiziario, si riscontra una cattiva attuazione delle normative anche per l’elevato livello di corruzione. In proposito, l’abate ha parlato di una decisione della Corte suprema kosovara che ha riconosciuto al monastero di Decani i diritti sul territorio nel quale sorge "ma al catasto non vogliono procedere ad attuare questa sentenza". “Esiste ancora una mentalità medioevale e feudale, retaggio del dominio dell’Impero ottomano”, ha detto. Padre Sava ha commentato anche l’omicidio a Mitrovica del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic che, a oltre due anni di distanza, ancora non vede fatta chiarezza. “Il mio amico Ivanovic era una persona troppo indipendente per stare a Mitrovica; personalmente mi sono fatto l’idea che la sua figura era troppo scomoda per diverse persone, per cui non è escluso che sia stato ucciso per interessi trasversali della mafia serba e kosovara nel nord del Kosovo”. (segue) (Pav)