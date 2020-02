Serbia: Varhelyi, buoni rapporti all'interno regione per ingresso in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non può fare il proprio ingresso nell'Unione europea senza avere dei buoni rapporti con tutti all'interno della regione, incluso il Kosovo: lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, in un intervento per l'emittente serba "Tv Prva". Il commissario ha precisato che deve essere trovata una soluzione pacifica e a lungo termine da parte di Belgrado e Pristina. "Devono sedersi allo stesso tavolo e formulare delle soluzioni. Capisco che si tratta di una questione delicata e che i dazi introdotti dal Kosovo stanno bloccando il proseguimento dei negoziati", ha osservato Varhely. La Serbia, ha infine dichiarato il commissario all'Allargamento, è uno dei paesi "favoriti" per un prossimo ingresso nell'Unione e sta ora al suo governo decidere se continuare i negoziati di adesione con il metodo applicato finora o se adottare la nuova metodologia messa a punto dalla Commissione europea. (segue) (Seb)