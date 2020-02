Business news: ministro russo, Mosca deve ancora decidere se tagliare la produzione petrolifera

- La Russia non ha ancora preso una posizione su ulteriori tagli alla produzione petrolifera per contrastare gli effetti del coronavirus sui mercati energetici. “Non comprendiamo appieno la situazione e non sappiamo come agire aver prima chiare previsioni per lo sviluppo degli eventi in connessione con il coronavirus. Ci vorrà più tempo per vedere come si svilupperà la situazione e quale impatto avrà sui mercati mondiali del petrolio”, ha il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, all’agenzia di stampa “Tass”. Le dichiarazioni di Novak giungono dopo le indiscrezioni su un accordo del Comitato tecnico Opec+ per ridurre la produzione petrolifera di ulteriori 600 mila barili al giorno fino a giugno. Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, l'Arabia Saudita volveva inizialmente una riduzione tra 800 mila e 1 milioni di barili al giorno, accettando la soluzione di compromesso di 600 mila barili. (Rum)