Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIEDibattito pubblico "Più spazio alla Città". All'iniziativa saranno presenti, tra gli altri: il consiglieri di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, la consigliera capitolina del gruppo Misto, Cristina Grancio, il portavoce delle Sardine di Roma, Stephen Ogongo, la giornalista Monica Di Sisto e l’avvocato Felice Besostri.Teatro della XII, Via Carlo Avolio, 60 (ore 10)Il partito Radicale promuove l’incontro “Chi ha paura dei termovalorizzatori? La situazione dei rifiuti a Roma e nel Lazio”. Partecipano: Primo Mastrantoni, segretario dell’associazione per i diritti degli utenti e consumatori, già assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Donato Robilotta, già assessore della Regione Lazio, Paola Muraro, già assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Roma e Guido Bertolaso, già sottosegretario alla presidenza del Consigliocon delega all’emergenza rifiuti in Campania ed ex direttore del dipartimento della Protezione civilePartito Radicale, Via di Torre Argentina 76 (ore 10.30)Manifestazione del partito Radicale sotto la sede della RaiViale Mazzini 146 (ore 15)Direzione Roma, dibattito tra Carlo Calenda, Massimiliano Smeriglio e Concita De Gregorio sulla Capitale.Spazio eventi, via Palermo 12 (ore 16.30) (Rer)