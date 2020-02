Frosinone: martedì senz'acqua, il sindaco dispone la chiusura delle scuole

- Martedì rubinetti a secco e scuole chiuse a Frosinone dato che Acea Ato5 ha comunicato la sospensione del flusso idrico e il sindaco ha disposto la chiusura di ogni istituto scolastico. L'acqua mancherà dalle 8 fino alle 23 e per questo il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la chiusura per l'intera giornata di martedì di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e di ogni altra struttura didattica del territorio comunale. "L'ordinanza - si legge in una nota del comune di Frosinone - è stata emessa al fine di tutelarne le condizioni igienico sanitarie oltre che in relazione alle esigenze idriche connesse agli impianti di riscaldamento. Da Acea, fanno sapere che Il regolare ripristino del servizio è previsto durante la notte tra i giorni 11 e 12 febbraio 2020 (salvo imprevisti)". (Com)