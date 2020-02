India: Territorio di Nuova Delhi, oggi elezioni per rinnovo assemblea legislativa (2)

- La legislatura della capitale si avvia a conclusione in un periodo di acceso scontro politico tra il Bjp, alla guida del governo centrale, e le forze di opposizione, soprattutto a causa della recente approvazione del Citizenship (Amendment) Act, o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. La norma è contestata da più parti per il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam. A Nuova Delhi, come in altre città del paese, ci sono state manifestazioni di protesta, soprattutto nei pressi della Jamia Millia Islamia (Jmi). La Jawaharlal Nehru University (Jnu) ha subito un attacco da un gruppo di persone armate e mascherate, rivendicato da Bhupendra Tomar alias Pinky Chaudhary, capo dell’organizzazione estremista Hindu Raksha Dal, che in un video ha detto di aver agito per bloccare “le attività anti-nazionali e anti-hindu”. (segue) (Inn)