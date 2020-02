Coronavirus: Coldiretti, Cina blocca made in Italy, dalle mele alla carne (2)

- L’aspetto paradossale - continua la Coldiretti - è che mentre i prodotti italiani sono bloccati, la Cina può esportare pere e mele nella Penisola dove si è verificata una vera invasione di pericolosi insetti alieni dannosi alle coltivazioni arrivati, più o meno direttamente, dal gigante asiatico. Dal moscerino dagli occhi rossi (Drosophila suzukii) che colpisce la frutta, al cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus) fino alla cimice asiatica (Halyomorpha halys), l'insetto polifago che colpisce oltre 300 diversi vegetali, che - precisa la Coldiretti - sta mettendo in ginocchio i produttori italiani, per la mancanza di nemici naturali, con circa 740 milioni di euro di danni provocati nel solo 2019 e 48mila aziende agricole italiane colpite. (segue) (Com)